Δημήτρης Λάλος: «Μέχρι τα 18 δεν ήξερα τι θα κάνω. Η υποκριτική ήταν πετριά»

Στην πρωινή εκπομπή του Νίκου Μάνεση βρέθηκε ο Δημήτρης Λάλος που φέτος πρωταγωνιστεί στην πετυχημένη σειρά του καναλιού «Ο Τιμωρός»

Ο ηθοποιός, μίλησε για τα εφηβικά του χρόνια, τη σχολή που πέρασε στο Πανεπιστήμιο αλλά και πότε ανακάλυψε πως θέλει να γίνει ηθοποιός. Φυσικά αναφέρθηκε και στον ρόλο του στη σειρά που πρωταγωνιστεί:

«Δεν έχω ζήσει να βρεθώ σε φυλακές στο Μαρόκο, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ σκληρό. Ήταν μια απαιτητική πρόκληση για μένα να υποδυθώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλα αυτά στη ζωή του. Δεν ξέρουν ποιος είμαι, βρίσκομαι στη φυλακή χωρίς ταυτότητα. Καίγεται το πρόσωπό μου, με σώζουν οι άνθρωποι αυτού που με υποστήριξε, βρίσκομαι στη Σικελία, αλλάζω το πρόσωπό μου και επιστρέφω για εκδίκηση.

Η ιστορία είναι βασισμένη σε έναν κεντρικό χαρακτήρα και τι περνάει αυτός. Είναι μια ιστορία εκδίκησης στην πραγματικότητα. Είναι απαιτητικά τα γυρίσματα, είμαστε συνηθισμένοι, η ομάδα είναι πολύ δυνατή, οι συνάδελφοί μου τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος!» είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος και συνέχισε:

«Η σύγχρονη υποκριτική απαιτεί από τον ηθοποιό να αλλάξει, να μεταμορφωθεί. Η παλιά υποκριτική κυνηγούσε τον τύπο! Έφτιαχναν έναν τύπο και το χτίζανε γύρω από αυτό. Η σύγχρονη υποκριτική ζητά από τον ηθοποιό την πλήρη μεταμόρφωση. Εμένα όταν μου λέει κάποιος , δεν κατάλαβα ότι έπαιζες σε αυτό το έργο, είναι κομπλιμέντο αυτό, ότι δεν με αναγνώρισε.

Καλό είναι να κάνεις ψυχανάλυση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ηθοποιός όταν παίζει έχει διπλή υπόσταση! Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι είσαι ο ρόλος. Άπαξ και πέρασες τα εσκαμμένα σταματάει να είναι Τέχνη».

Πώς όμως εμπλέχτηκε με την υποκριτική;

«Η υποκριτική ήταν πετριά. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Είδα μια παράσταση όταν ήμουν πιτσιρικάς και λέω: αυτό θέλω να κάνω. Μέχρι τότε ψαχνόμουν, ήμουν 18 χρονών, δεν ήξερα τι θα κάνω»λέει ο ίδιος και συνεχίζει:

«Και αυτά τα μηχανογραφικά που συμπληρώναμε για το πού θέλουμε να πάμε και τι θα σπουδάσουμε… κανονικά η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτή για να μπορέσεις για πολύ καιρό να εξερευνήσεις πράγματα που ίσως θέλεις και μετά να καταλήξεις. Εγώ πέρασα Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικών και Συστημάτων»

