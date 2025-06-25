Η Ελένη Ράντου παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast του «Marie Claire», όπου αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί περισσότερο πόλεμο από γυναίκες, παρά άντρες. «Εγώ περισσότερο πόλεμο έχω δεχτεί από γυναίκες, παρά από άντρες. Από τους άντρες έχω λάβει περισσότερο σεβασμό, παρά από γυναίκες. Όταν θέλουν να με μειώσουν, λένε “η γυναίκα του Βασίλη”. Πως ό,τι έχω καταφέρει είναι επειδή είμαι δίπλα σε ένα μύθο. Το έχω ακούσει αυτό από φίλες και γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” τώρα το βλέπω πιο άνετα, γιατί νιώθω ότι αυτή είναι μια άλλη. Τότε, δεν άντεχα να με βλέπω. Με ενοχλούσε η φωνή μου. Με ενοχλούσαν όλα. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έκανα. Γιατί πρέπει να υποστώ ηλικιακό μπούλινγκ, επειδή μια σειρά παίζεται κάθε μέρα;».

Σε άλλο σημείο η γνωστή ηθοποιός σημείωσε για την αναγνώριση στη δουλειά της. «Μου έλεγε η δασκάλα μου, η Αντιγόνη Βαλάκου: ‘’Στην Ελλάδα, για να εκτιμηθεί μια γυναίκα στη δουλειά της, πρέπει να περάσει τα 40’’. Κι αυτό ίσχυε στα δικά της χρόνια, αλλά ισχύει και στα δικά μου. Εκτίμηση και αναγνώριση ήρθαν μετά τα 40-45. Εκεί είδα μάτια που είπαν: ‘’Κάνεις καλά τη δουλειά σου’’. Ενώ είχα δουλέψει και είχα κάνει, στα μέτρα τα δικά μου και της δουλειάς μου και της Ελλάδας, πράγματα αρκετά σημαντικά. Οι γυναίκες έχουν περάσει από την υποταγή στη διεκδίκηση και η γυναίκα που διεκδικεί δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον. Είναι απωθητική».

Όσο για το αν υπήρξαν γυναίκες που την ενέπνευσαν βαθιά, η Ελένη Ράντου αποκάλυψε: «Η Μελίνα. Και γυναίκες σαν τη Σιμόν ντε Μποβουάρ. Που ήταν πολύ σημαντικές, αλλά η εποχή δεν τους το επέτρεπε. Δεν σου το αναγνώριζαν, ακόμα κι αν ήσουν πιο σημαντική από τον άντρα δίπλα σου. Και γυναίκες της διπλανής πόρτας, μητέρες. Που έκαναν αυτόν τον αγώνα. Αν δεν υπήρχαν αυτές, δεν θα υπήρχα κι εγώ. Η Μελίνα με είχε συγκινήσει πολύ, όταν την γνώρισα από κοντά. Είδα πόσο ανοιχτό και ελεύθερο πλάσμα ήταν. Και επειδή όταν είχε πρωτογίνει Υπουργός Παιδείας, οι δρόμοι στην Αθήνα βούιζαν. Θυμάμαι να λένε -και να το λένε και άνθρωποι με δημόσιο λόγο- «βάλαμε Υπουργό μια πουτ@ν@».

