Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της και τις ευχές: Το νέο έχει «καεί» εδώ και κανένα 5μηνο!

H Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στις κάμερες σε event όπου την πέτυχαν και τη ρώτησαν αν την ενοχλεί που τη ρωτούν συνέχεια για τη σχέση της. «Όχι, απλά πλέον έχει γίνει κουραστικό γιατί ό,τι είχα να πω το είπα ακριβώς για να μη με ρωτάτε πια. Οπότε το να συνεχίζεται όλο αυτό εφόσον δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη...

Ο λόγος που το "έκαψα" ήταν απόλυτα συνειδητός για να σταματήσει κάποια στιγμή διότι ξέρω ότι διαιωνίζεται όσο κρύβεις. Οπότε τα έβγαλα όλα στη φόρα για να σταματήσει» ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.