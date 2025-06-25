Η αρχηγία του σπιτιού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αργυρούς Κατσιγαράκη και απόψε, Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα δούμε τις αντιδράσεις που φέρνει το γεγονός στο σπίτι του Big Brother.

Η Ζωή Ασουμανάκη, η Φένια Νικολαΐδη και ο Νίκος Ζαφειράκης δεν είναι ευχαριστημένοι με τη νέα αρχηγό, ο καθένας για τους λόγους του.

Ένα παιχνίδι αποκαλύπτει πολλά για τις σκέψεις ή τη στρατηγική ορισμένων. Στο task room έχει τοποθετηθεί ένας πίνακας και θα πρέπει οι συγκάτοικοι με τη σειρά, εξαιρώντας τον εαυτό τους, να δώσουν την πεντάδα που θα ήθελαν να δουν στον τελικό. Η οθόνη μεταδίδει τις επιλογές τους, που σε πολλές περιπτώσεις κρύβουν εκπλήξεις. Ποιοι βρίσκουν ευκαιρία να πουν τη «συγγνώμη» τους και για ποιους είναι η ιδανική αφορμή για νέα αντιπαράθεση;

Η δοκιμασία για τη συγκέντρωση του ποσού που χρειάζονται για τις εβδομαδιαίες αγορές απαιτεί ταχύτητα και ωραίες πόζες! Σε 4 σημεία του σπιτιού έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός φωτογράφησης και οι 10 συγκάτοικοι πρέπει με το σήμα του Big Brother να σπεύσουν να φωτογραφηθούν μαζί!

Η κόντρα ανάμεσα στην Αργυρώ από τη μία πλευρά, τη Ζωή και τη Φένια από την άλλη, δε λέει να κοπάσει. Σκληρά λόγια ακούγονται και από τις δύο πλευρές και ο Χρήστος Ντεντόπουλος παίρνει θέση υπέρ της Αργυρούς, ζητώντας τους να σεβαστούν την ηλικία της.

Μία συζήτηση και ένας χορός αλλάζουν τη γνώμη της αρχηγού για ένα πρόσωπο του σπιτιού. Τι είναι αυτό που τη βαραίνει και βάζει τα κλάματα;

