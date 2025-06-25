H Λάνα Ντελ Ρέι δεν κρύβει τον έρωτά της: Διέκοψε τη συναυλία της για να φιλήσει τον σύζυγό της (video)

Σε μια δημόσια εκδήλωση αγάπης προχώρησε η Λάνα Ντελ Ρέι, η οποία διέκοψε τη συναυλία της στο στάδιο Principality του Κάρντιφ, προκειμένου να δώσει ένα παθιασμένο φιλί στον σύζυγό της, Τζέρεμι Ντουφρέν. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο, στη Λουιζιάνα. Ο Τζέρεμι Ντουφρέν εργάζεται ως ξεναγός σε τουριστικά airboats και ασχολείται με αλιγάτορες. Αφού, λοιπόν, του έδωσε ένα καυτό φιλί με θεατές τους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια επέστρεψε φανερά συγκινημένη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της και συνεχίζοντας κανονικά την εμφάνισή της.

Lana Del Rey kisses husband onstage at Cardiff show. pic.twitter.com/bP1cQC07RZ June 24, 2025

Η καλλιτέχνιδα είχε δώσει συνέντευξη στην ιταλική «Vogue» και είχε μιλήσει για τον «σύζυγο των ονείρων» της μετά τον γάμο της με τον Jeremy Dufrene. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που γνώρισα ήθελαν το Χόλιγουντ να είναι το τρίτο μέρος στη σχέση μας. Πρέπει να είμαι με κάποιον που θέλει να μείνει σπίτι μαζί μου. Η αγάπη είναι μαγεία. Θέλω όλη μου η ζωή, και ό,τι τραγουδάω, να είναι το θετικό αποτέλεσμα από κάτι. Πιστεύω στη μαγεία γιατί, για μένα, σημαίνει να έχεις ελπίδα και να μπορείς να τη μοιραστείς», είχε πει με νόημα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, δίπλα στο Des Allemandes της Λουιζιάνα, εκεί που πραγματοποιεί τις δημοφιλείς εκδρομές του ο σύζυγός της. Η Lana -η περιουσία της οποίας ανέρχεται στα 30 εκατ. δολάρια- έδειχνε λαμπερή με το λευκό νυφικό της. Αυτός είναι ο πρώτος γάμος της Lana Del Rey και ο δεύτερος του Dufrene. Η τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα δύο παιδιών το 2019, προτού εντοπιστεί να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί του στις 25 Αυγούστου στην Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.