Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε το 2024 με μια ανάρτηση στο Instagram που έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γνωστή τραγουδίστρια έστειλε τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες όπου ποζάρει με ξανθό μαλλί, ένα διαφανές ολόσωμο κορμάκι και λεοπάρ τακούνια, πλάι σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Η μητρότητα έχει ολοκληρώσει κάτι πολύ σημαντικό μέσα μου, το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια, νομίζω μόνο οι μανούλες μπορούν να το καταλάβουν. Εμένα προσωπικά με έχει ολοκληρώσει ως άνθρωπο», είχε πει η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«2025 είμαι τόσο έτοιμη για εσένα», έγραψε στην ανάρτησή της, με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» από τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

