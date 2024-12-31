Έκπληξη στη Μαρία Κορινθίου για τα γενέθλιά της στο τραπέζι της Χρηστίδου

Kαι οι παραδόσεις δεν χαλάνε. Η Σίσσυ Χρηστίδου ανοίγει το σπίτι της την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς κάνοντας τραπέζι για όλους τους στενούς της φίλους και για άλλη μια χρονιά ήτνα όλοι εκεί -εκτός από τον κουμπάρο Παύλο Σταματόπουλο που είναι ταξίδι στην Αργεντινή.

Επίσης κατά παράδοση αυτή τη μέρα γιορτάζουν στο δικό της σπίτι την κολλητή, Μαρία Κορινθίου που έχει τα γενέθλιά της. Και πάντα της ετοιμάζουν μια έκπληξη. Και φέτος λοιπόν τίποτα δεν άλλαξε. Και φέτος ήταν όλοι μαζί. Ακόμα και ο Γιάννης Αϊβάζης αφού παρά τον χωρισμό τους οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις και συνεργάζονται και επαγγελματικά. Και όχι μόνο εκείνος. Και η Κατερίνα Ζαρίφη με τον σύντροφό της -ναι- και ο Νίκος Συρίγος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι όλοι.

Τέλειο φαγητό, επιτραπέζια και χαρτάκι και φυσικά πολύ κέφι από όλους. Και φυσικά η έκπληξη για τα γενέθλια της Μαρίας. Μια ολόλευκη τούρτα με ένα στέμα. Queen Μαρία!

Πολύ το ευχαριστήθηκε και αυτή τη χρονιά το Μαράκι. Εξάλλου το καλύτερο δώρο είναι σίγουρα να σ' αγαπάνε. Και οι δικοί της άνθρωποι σίγουρα την αγαπούν πολύ. Και η αγάπη αυτή μετράει πολλά χρόνια.

