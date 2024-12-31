Με κέφι, θετική διάθεση και μια ευχή η καινούρια χρονιά να μας φέρει όλα όσα μας στέρησε η προηγούμενη, η Αθήνα καλωσορίζει το 2025 με μοναδικές εορταστικές εκδηλώσεις και shows με είσοδο ελεύθερη, τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.

O Δήμος Αθηναίων και η «Ταράτσα του Χρόνου» στην Πλατεία Συντάγματος

Η γιορτή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έγινε στο Σύνταγμα όπου ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με καλλιτέχνες συμμετείχαν στην εκδήλωση και μέτρησαν αντίστροφα στην αλλαγή του χρόνου.

Φέτος, η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της πόλης έφερε στην καρδιά της ένα μουσικοθεατρικό πολυθέαμα, την «Ταράτσα του Χρόνου», με την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά.

Η εκδήλωση της υποδοχής του 2025 με ώρα έναρξης τις 22:00 ήταν προσβάσιμη σε όλους, με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη και μεταδόθηκε μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριντζήλα και τον Θανάση Αλευρά, παρουσιάσε μια πρωτότυπη παράσταση που μέσα από τραγούδια, χορούς και χιουμοριστικά στιγμιότυπα μας ταξίδεψε στην ιστορία της Αθήνας, από το 1945 μέχρι το 2025.

Τη μεγάλη εκδήλωση για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ανοίξε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δημιουργώντας την ιδανική εισαγωγή στη γιορτινή βραδιά. Αμέσως μετά την σκυτάλη πήραν οι Λατέρνατιβ για το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς.

Το επιτυχημένο ραδιοφωνικό δίδυμο του EnLefko 87.7, Σταύρος Διοσκουρίδης και Παναγιώτης Μένεγος, με ένα δυναμικό dj set κράτησε ζωντανό τον ρυθμό τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

«Ποδαρικό» από τις «Μέλισσες» και τον Χρήστο Μάστορα στο Πέδιον του Άρεως για την Περιφέρεια Αττικής

Με μια λαμπερή συναυλία αγαπημένων τραγουδιών από τον Χρήστο Μάστορα και τις «Μέλισσες» κάνει «ποδαρικό» το 2025, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως.

Το βράδυ της παραμονής, στις 23.00, το συγκρότημα, με τις πιο γνωστές επιτυχίες, έδωσε ρυθμό, κέφι και αισιοδοξία, για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα, αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωσή της.

Η εορταστική συναυλία είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς οι ερμηνευτές δωρίζουν την αμοιβή τους στις δομές της περιφέρειας για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Τη λαμπερή βραδιά παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στη σκηνή θα εμφανίστηκαν επίσης ο Zaf και ο ONEMANSHOW.

Το μεγάλο υπαίθριο πάρτι συνεχίστηκε με μουσικές από το MAD RADIO 106.2, μέχρι τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.