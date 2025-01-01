Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Με το 2025 να ξεκινά, το 'The Voice of Greece' μας χάρισε ένα ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο γεμάτο μουσική και κέφι. Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκε με χαρά τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου. Όλοι μαζί έζησαν την εμπειρία μιας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα ενώ δεκατρείς πολύ ταλαντούχοι celebrities από όλους τους χώρους, προσπάθησαν να κάνουν τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ποιοι έπεισαν τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους και ποιοι τους αφήσουν... άφωνους;

Η Έλενα Χριστοπούλου έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση που εντυπωσίασε τους κριτές.

«Μου αρέσουν οι μαγκιόρισσες γυναίκες»είπε μετά την ερμηνεία της και στη συνέχεια η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί ένα ντουέτο.

Ανάμεσα στους celebrities που βρέθηκαν στη σκηνή του The Voice ήταν και ο Αργύρης Αγγέλου, με τον οποίο ο Γιώργος Καπουτζίδης συνεργάστηκε δυο φορές τηλεοπτικά στις σειρές «Σαββατογεννημένες» και «Στο παρά πέντε». Ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μια αποκάλυψη για την γνωριμία του με τον ηθοποιό.«Την πρώτη οντισιόν που έχω δώσει στη ζωή μου την έχω δώσει στον Αργύρη, τραγουδιστική. Είχα κάνει μια οντισιόν στο σόου του Τάκη Ζαχαράτου, εκεί γνωριστήκαμε, το 2001. Είχε φύγει ένας από τον θίασο και έψαχναν εναγωνίως έναν άνθρωπο και ένας γνωστός μου, που ήταν εκεί πέρα, μου είπε «πήγαινε για να σε δουν». Μου έδειξε ο Αργύρης κάποια βήματα για να τα μάθω, τα έκανα σχετικά καλά και μετά έπρεπε να τραγουδήσω. Όλοι έλεγαν Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, τέτοια λένε συνήθως στις οντισιόν, εγώ δεν ήθελα και είπα ένα ισπανικό τραγούδι από την Eurovision που κανείς δεν ήξερε ποιος είναι ο ρυθμός οπότε μπορούσα να το κάνω όσο φάλτσο θέλω και κανείς δεν καταλάβαινε. Ο Αργύρης γελούσε, τον είδα να γελάει από κάτω κάποια στιγμή, παρόλα αυτά η οντισιόν πέτυχε. Ακριβώς επειδή πέτυχε αυτή η οντισιόν, γνώρισα τον Τάκη και έγιναν οι Σαββατογεννημένες και μετά το Παρά Πέντε. Αν δεν είχα τραγουδήσει καλά αυτό το ισπανικό τραγούδι, δεν θα είχε γίνει τίποτα» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η δημόσια συγνώμη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Γιώργο Καπουτζίδη

Κατά τη διάρκεια του εορταστικού The Voice, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, εξέφρασε δημόσια τη μεταμέλειά του για παλαιότερες διαφωνίες που είχε με τον Γιώργο Καπουτζίδη. «Γιώργο μου, το έχω ξαναπεί και θα το πω. Σου έχω ζητήσει συγγνώμη. Είναι ωραίο να πατάμε τον εγωισμό μας. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί πολλά πράγματα δεν καταλάβαινα κατά τη διάρκεια της ζωής μου πριν κάνω ψυχοθεραπεία. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που, ερχόμενος από μια τέτοια κατάσταση που είχα στο μυαλό μου πολλά χρόνια πριν μπω στην ψυχοθεραπεία, παρεξηγούσα και δεν ανέλυα σωστά στο μυαλό μου.

Όταν το κατάλαβα, είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα. Σε ευχαριστώ που είσαι στην Ελλάδα και κάνουμε τώρα μαζί τον αγώνα αυτό για πολλά πράγματα» δήλωσε ο παρουσιαστής.

Με ένα τραγούδι του Μαζωνάκη, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατάφερε να κάνει την απόλυτη έκπληξη στον κουμπάρο του, Χρήστο Μάστορα.

Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε στη σκηνή δίπλα στον Χρήστο Μάστορα, σε ένα ντουέτο που εντυπωσίασε τους κριτές.

Ο Ευτύχης Μπλέτσας, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα ταξίδια του, ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή του The Voice και μας ταξίδεψε με την ερμηνεία του στο "Όσο έχω εσένα". Η βραδιά κορυφώθηκε με μια εκρηκτική εναλλακτική εκδοχή του viral τραγουδιού "Που είσαι", την οποία ερμήνευσαν μαζί οι Μάστορας, ο Μουζουράκης και ο Μπλέτσας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

