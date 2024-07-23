Την αποθέωση γνώρισε για άλλη μια φορά η Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία που έδωσε στο ασφυκτικά γεμάτο Κατράκειο.

Ανάμεσα στον κόσμο και ο Αλμπέρτο Μποτία, ο πατέρας του παιδιού της και σύντροφος της ζωής της με το βιντεάκι που τον δείχνει να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Ελένη σάρωσε. Με τρομερή ενέργεια και απίστευτο κέφι πραγματικά ξεσήκωσε όλο το κοινό που της είχε και δώρα.

