ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται στον ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 21.00

Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του Αλέξη Παπαχελά, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 21.00 και φωτίζει άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της σύγχρονης ιστορίας μας.

Ντοκουμέντα και μαρτυρίες αποκαλύπτουν πώς μπήκε η Ελλάδα στην περιπέτεια της δικτατορίας, ποια ήταν η σχέση της CIA και των ΗΠΑ με την χούντα και τους δικτάτορες, πώς οργανώθηκε το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακάριου, γιατί σίγησαν τα ελληνικά όπλα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Για πρώτη φορά σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο και από το μοιραίο ελληνικό πολεμικό συμβούλιο της 20ης Ιουλίου έρχονται στο φως.

Σε έξι ωριαία επεισόδια, η Σκοτεινή Δεκαετία απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα που άλλαξαν την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου:

• Τι κρυβόταν πίσω από την αποστασία του 1965; Ποιοι έπαιξαν τον κρίσιμο ρόλο στα παρασκήνια;

• Πώς γλίτωσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος τη στρατιωτική απόταξη; Για ποιον ανέλαβε να καταστρώσει ένα πραξικόπημα μαζί με τον Πατακό και τον Μακαρέζο;

• Ποιος ήταν ο περιώνυμος πράκτορας Γαστ Αβρακώτος και τι μηνύματα έδινε στον Παπαδόπουλο για το αν έπρεπε να εκτελεστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου.

• Ήθελε ο Ιωαννίδης τη δολοφονία του Μακαρίου και ποιος του έδωσε το πράσινο φως για να τον ανατρέψει; Με ποιον Ελληνοαμερικάνο πράκτορα συναντιόταν το καυτό καλοκαίρι του 1974 και τι συζητούσαν;

• Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην ανταλλαγή του Καστελλόριζου με την Κύπρο;

• Πώς αντέδρασε η Τουρκία και οι Αμερικάνοι όταν ανακαλύφθηκαν πετρέλαια για πρώτη φορά στο Αιγαίο;

• Ποιο αόρατο χέρι έδωσε εντολή να σταματήσει η αποστολή υποβρυχίων και αεροσκαφών στην Κύπρο την ημέρα της τουρκικής απόβασης;

• Πώς έπεσε ο Ιωαννίδης και γύρισε ο Καραμανλής; Ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στον αόρατο δικτάτορα τη μέρα που εγκατέλειψε την εξουσία και τι του είπε;

Οι συνωμοσίες, οι μυστικές επιχειρήσεις, οι δολοπλοκίες που συγκλόνισαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ό,τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες έρχονται στο φως από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και ανθρώπους – κλειδιά που σπάνε για πρώτη φορά τη σιωπή τους.

Δείτε το trailer:

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Εμπνευσμένο από τα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο»)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ

Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 21.00



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.