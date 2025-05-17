Eurovision 2025 στοιχήματα - Τελικός: Ποια θέση δίνουν στην Ελλάδα και την Κλαυδία;

Μπερδεμένη είναι η εικόνα στα στοιχήματα για τον αποψινό τελικό της Eurovision τουλάχιστον σε σχέση με την Ελλάδα. Το φαβορί παραμένει ένα, η Σουηδία και ακολουθούν η Αυστρία και η Γαλλία.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση -ούτε καν στη δεκάδα δηλαδή, ενώ δίνεται καλύτερη θέση και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

