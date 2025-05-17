Όταν η Κλαυδία εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το 2019 - Δείτε βίντεο

Το ταλέντο και οι φωνητικές της ικανότητες είχαν φανεί από νωρίς.

Η Κλαυδία, που σήμερα εκπροσωπεί την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision, είχε μιλήσει στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Μαρία Δουρουδή στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των εμφανίσεών της τότε με τον Διονύση Σαββόπουλο στο Θέατρο Άλσος.

Ο σπουδαίος μουσικός την είχε επιλέξει ως μια από τις καλύτερες φωνές της γενιάς της.

Μάλιστα, κατά την ώρα του γυρίσματος η Κλαυδία τραγούδησε το «Dream On» των Aerosmith. Είχε μόλις κλείσει τα 16!

Καλή επιτυχία, Κλαυδία!

Πηγή: skai.gr

