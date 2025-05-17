Λογαριασμός
Όταν η Κλαυδία εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το 2019 - Δείτε βίντεο

Ήταν 10 Δεκεμβρίου 2019, όταν η 16χρονη τοτε Κλαυδία μίλησε στη Μαρία Δουρουδή με αφορμή τη συμμετοχή της στις εμφανίσεις του Διονύση Σαββόπουλου στο Άλσος

Κλαυδία

Το ταλέντο και οι φωνητικές της ικανότητες είχαν φανεί από νωρίς.

Η Κλαυδία, που σήμερα εκπροσωπεί την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision, είχε μιλήσει στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Μαρία Δουρουδή στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των εμφανίσεών της τότε με τον Διονύση Σαββόπουλο στο Θέατρο Άλσος.

Ο σπουδαίος μουσικός την είχε επιλέξει ως μια από τις καλύτερες φωνές της γενιάς της.

Μάλιστα, κατά την ώρα του γυρίσματος η Κλαυδία τραγούδησε το «Dream On» των Aerosmith. Είχε μόλις κλείσει τα 16!

Καλή επιτυχία, Κλαυδία!

@mariadouroudi GO GREECE!! Συνέντευξη @skaigr με την @klavdia στο @theatroalsos την 10/12/2019 με αφορμή τις εμφανίσεις της με τον Διονύση Σαββόπουλο! #eurovision #eurovision2025 #klavdia ♬ original sound - mdouroudi
