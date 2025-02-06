Η Δώρα Χρυσικού έχει μιλήσει για την περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο, τη στήριξη που βρήκε από τη μητέρα της αλλά και από τους συνεργάτες της καθώς την περίοδο των χημειοθεραπειών και της ανάρρωσης έπαιζε στη Γη της ελιάς όπου βρίσκεται και σήμερα.

Για το πόσο τραυματική ήταν η διάγνωση που έγινε ενώ προσπαθούσε με εξωσωματικές να γίνει μητέρα, μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα.

«Είχα αφαιρέσει μία ωοθήκη και η ταχεία βιοψία δεν είχε δείξει τίποτα. 10 μέρες μετά με πήρε ο γιατρός μου και μου είπε ότι η κανονική βιοψία είχε δείξει καρκίνο. Ήμουν σε ξένο σπίτι και ούρλιαζα.

Μετά είχα το σοκαριστικό συμβάν με τον γιατρό του δημοσίου που ό,τι δεν μου έκανε η διάγνωση μου το έκανε αυτός, η συμπεριφορά του απέναντί μου. Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο που μου φέρθηκε σκαιότατα, μου είπε φοβερά πράγματα. Μου είπε "τόσο πολύ καίγεσαι να γίνεις μανούλα;" και μου είπε και αυτό το καταπληκτικό "σε ένα μήνα δεν θα μπορείς να πάρεις τα πόδια σου".

Εγώ γενικά έχω ένα πάρα πολύ ισχυρό νευρικό σύστημα και ήταν η πρώτη φορά που βγήκα και άρχισα να κλαίω και να λέω ότι δεν θα κάνω επέμβαση και ότι θα κάνω τη διαθήκη μου.

Έκανα ένα ποστ και 5 γυναίκες μου τον κατονόμασαν. Γυναίκα βγήκε από το γραφείο του και λιποθύμησε. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι άριστος γιατρός αλλά όταν έχεις ένα ογκολογικό ασθενή πρέπει να είσαι και άνθρωπος.

Έκανα την επέμβαση, ήμουν τυχερή στους γιατρούς μετά. Χρωστάω πραγματικά τη ζωή μου στη μητέρα μου, αυτή τη στάθηκε δυνατή. Όταν έβλεπε να πέφτουν τα μαλλιά μου μού είπε "κόρη μου τώρα πρέπει να παλέψεις σαν Μπουμπουλίνα". Είναι η επιτομή της δύναμης, η σχέση μας έχει βαθύνει.

Όλοι οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου δεν είχαν καμία αμφιβολία για μένα, εγώ αμφέβαλα για τον εαυτό μου επειδή στα μικρά πελαγώνω ενώ στα μεγάλα κάτι συμβαίνει. Μετά την ασθένεια είμαι ασταμάτητη».

Όπως είπε, ο καρκίνος των ωοθηκών είναι δυσανάγνωστος και πως η προσπάθεια να αποκτήσει παιδί με εξωσωματική την έσωσε. «Όπως λέω με έσωσε το αγέννητο παιδί μου» «Το σημαντικότερο που άλλαξε είναι η σχέση μου με τον χρόνο. Όταν απειλείται η ζωή σου ο χρόνος είναι διαφορετικός, δεν είναι γραμμικός. Ζεις ανάμεσα στα διαστήματα για εξετάσεις. Ο χρόνος μου μοιράζεται σε τρίμηνα. Έχει αλλάξει η ξεγνοιασιά μου σε σχέση με τον χρόνο».

