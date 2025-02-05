Παύλος Κοντογιαννίδης: Βάζει στη θέση τους τους Τούρκους σχολιαστές της Αστερομάτας - «Σιγά την επανάσταση!»

O Παύλος Κοντογιαννίδης σχολίασε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και τις αντιδράσεις που έφερε στην Τουρκία, καθώς οι γείτονες θεωρούν ότι έχει πολιτικό μήνυμα.

Διαβάστε ακόμα : Νικόλαος - Χρυσή Βαρδινογιάννη: Οι φωτογραφίες από την πρόβα γάμου στην Πλάκα και η άγνωστη λεπτομέρεια για το Ευαγγέλιο του Μυστηρίου

«Σαν Πόντια που είναι η Κλαυδία της ευχόμαστε κάτι παραπάνω. Το θέμα με εμάς τους Πόντιους είναι ότι πρέπει να προπαγανδίζεται με όλες τις μορφές. Είναι καλό, προσφέρει σε μας, για την ιστορία μας. Είναι ένα καλό τραγούδι» είπε αρχικά.

«Σιγά μη φέρει την επανάσταση η Eurovision! Αυτά είναι μικροπολιτικές» σχολίασε με πολύ εύστοχο χιούμορ για τις αντιδράσεις των Τούρκων και συμπλήρωσε:

«Η Γενοκτονία είναι ένα ιστορικό θέμα που δεν λύνεται με αυτού του είδους την προπαγάνδα που νομίζουν οι Τούρκοι. Και η Παπαρίζου με ποντιακό τραγούδι πήγε. Δεν έχει αναγνωριστεί ένα ύψιστο θέμα. Δεν έγινε η Γενοκτονία; 350.000 δεν σφαγιάστηκαν; Τι να το παραδεχτούμε; Το παραδέχονται όλοι εκτός από έναν; Αλλά παίζονται διεθνή πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να περάσει μέσα από τη Eurovision αυτό το θέμα, δεν το δέχονται και αυτοί που παρακολουθούν από όλα τα κράτη, θέλουν κάτι πιο ανάλαφρο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.