Δέσποινα Βανδή: Κάποιος ζητιανεύει την αγάπη και την προσοχή της και δεν είναι αυτός που φαντάζεστε

Η τραγουδίστρια παρά το γεγονός ότι έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα -και την Κύπρο- με τη φετινή μεγάλη συναυλιακή περιοδεία της για τα 30 χρόνια της καριέρας της θέλει όλα να είναι παραπάνω από τέλεια στις 21 Σεπτεμβρίου στο κλείσιμο του τουρ στον Λυκαβηττό.

Ένα σημαντικό μέρος για την ίδια με συναισθηματική σημασία. Και η Δέσποινα Βανδή έτσι κι αλλιώς δεν αφήνει τίποτα στην τύχη σε ότι αφορά τη δουλειά της.

