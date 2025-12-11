Δείτε το τρέιλερ του «Hit Me Hard And Soft» της Μπίλι Άιλις

Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την επερχόμενη συναυλιακή ταινία της Μπίλι Άιλις, «Hit Me Hard and Soft», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Μαρτίου 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζέιμς Κάμερον και η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ τραγουδίστρια.

Η ταινία η οποία θα κυκλοφορήσει σε 3D περιγράφεται ως «μια καινοτόμα νέα εμπειρία συναυλίας» και καταγράφει την πιο πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία της Άιλις. Ο σκηνοθέτης του «Avatar» δήλωσε στο τρέιλερ ότι «κανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα» και ότι «χρησιμοποιούμε τεχνολογία που κανείς άλλος δεν έχει χρησιμοποιήσει». Ρωτά μάλιστα την Άιλις αν κουβαλούσε «πολύ πόνο» μαζί της κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Το φιλμ είναι μια παραγωγή των Lightstorm Earth, Darkroom Records και Interscope Films. Ακολουθεί την προηγούμενη συναυλιακή ταινία της τραγουδίστριας «Live at the O2» που κυκλοφόρησε το 2023, αν και εκείνη είχε περιορισμένη διανομή.

Αυτή τη φορά, η Άιλις και η Paramount στοχεύουν σε πολύ μεγαλύτερη κινηματογραφική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών IMAX ελπίζοντας να προσεγγίσουν την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Taylor Swift: Eras Tour», η οποία απέφερε $180,7 εκατ. στο αμερικανικό box office και $261,6 εκατ. παγκοσμίως.

Όσο αφορά το «Avatar: Fire and Ash» του Κάμερον το οποίο κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου είναι μια ιδανική ευκαιρία να προβληθεί το τρέιλερ του «Hit Me Hard and Soft», μπροστά σε εκατομμύρια θεατές, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: skai.gr

