Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από την Καστοριά, αλλά επισκέπτεται και τις όμορφες Πρέσπες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στις Πρέσπες, η ξύλινη πεζογέφυρα που οδηγεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της περιοχής, λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η γέφυρα αυτή ξεκίνησε από μια παιδική πρωτοβουλία. Η Ιορδάνα όταν ήταν 8 ετών, έστειλε επιστολή στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, ζητώντας να κατασκευαστεί μια πεζογέφυρα στο χωριό της. Το αίτημά της έγινε δεκτό, το έργο πήρε σάρκα και οστά και εκείνη ονομάστηκε το «κορίτσι των λιμνών».

Η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας παρουσιάζει έντονη, συνεχή πτώση, ενώ η Μικρή Πρέσπα έχει ήπια, αλλά επίσης συνεχή πτώση, παρόλο που πρόσφατα υπήρξε μια μικρή αύξηση. Η γενική τάση παραμένει πτωτική λόγω της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Όλα αυτά έχουν συνέπειες στους ψαράδες της περιοχής και το χωριό έχει κηρυχτεί για 3 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον Αύγουστο του 2010, από 2 εκτροφεία στην Καστοριά απελευθερώθηκαν 52.000 γουνοφόρα ζώα μινκ από φιλόζωους. Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια τη διαταραχή του τοπικού οικοσυστήματος. Την τελευταία δεκαετία μπαίνουν μέσα στην πόλη και στα χωριά προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ανθρώπων και όχι μόνο.

