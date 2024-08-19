Δε θα πιστεύετε με ποια κοιμάται ο Αντώνης Βλοντάκης και η Κορίνα Στεργιάδου τον τραβάει βίντεο

Μια πολύ όμορφη οικογένεια έχουν φτιάξει ο Αντώνης Βλοντάκης και η Κορίνα Στεργιάδου. Ο πρώην πολίστας και το πρώην μοντέλο είναι από τα ζηλευτά ζευγάρια στον χώρο της showbiz και έχουν αποκτήσει μαζί τρία υπέροχα παιδιά. Δύο κόρες και έναν γιο.

Το ζευγάρι είναι πολύ δεμένο και ευτυχισμένο. Εδώ και μερικά χρόνια έχει και άλλο ένα μέλος στην οικογένεια που έχει τρελή αδυναμία στον Αντώνη Βλοντάκη. Πρόκειται για την Ήρα, τη σκυλίτσα τους που κυριολεκτικά κοιμάται πάνω του ή δίπλα του και δεν είναι και κανένα κουτάβι. Είναι ολόκληρο σκυλί. Σε μια τέτοια φάση τους πέτυχε η Κορίνα Στεργιάδου και τράβηξε το βίντεο που μας έκανε να γελάσουμε πολύ.

Ο Αντώνης και η Ήρα κοιμούνται σε ένα καναπεδάκι, εκείνος μπρούμυτα και εκείνη ανάσκελα δίπλα του. Απίθανοι! Το βίντεο ανέβασε ο ίδιος γράφοντας:

«Να βρείτε ένα σκύλο που να σας αγαπάει, όπως αγαπάει η Ήρα εμένα».

