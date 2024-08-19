Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιάγκας - Αντωνά: Τα πρώτα κοινά πλάνα μαζί είναι γεγονός και της κρατάει το χέρι!

Η επιβεβαίωση της σχέση τους με εικόνα

Λιάγκας- Αντωνά: Τα πρώτα κοινά πλάνα μαζί είναι γεγονός και της κρατάει το χέρι!

Το έχουμε ξαναπεί. Δεν το κρύβουν κιόλας αλλά δεν το διαφημίζουν. Σε γενικές γραμμές ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά που είναι σίγουρο πια ότι είναι μαζί, περνάνε ένα όμορφο καλοκαίρι με έδρα την Τήνο, όπου βρίσκεται το σπίτι του παρουσιαστή και μικρές αποδράσεις με το φουσκωτό του σε διάφορα άλλα μέρη.

Ένα από αυτά ήταν και η Μύκονος, όπου η Μαρία έπρεπε να πάει για δουλειά και την πήγε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Λιάγκας Μαρία Αντωνά Μύκονος WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark