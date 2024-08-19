Λιάγκας - Αντωνά: Τα πρώτα κοινά πλάνα μαζί είναι γεγονός και της κρατάει το χέρι!

Το έχουμε ξαναπεί. Δεν το κρύβουν κιόλας αλλά δεν το διαφημίζουν. Σε γενικές γραμμές ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά που είναι σίγουρο πια ότι είναι μαζί, περνάνε ένα όμορφο καλοκαίρι με έδρα την Τήνο, όπου βρίσκεται το σπίτι του παρουσιαστή και μικρές αποδράσεις με το φουσκωτό του σε διάφορα άλλα μέρη.

Ένα από αυτά ήταν και η Μύκονος, όπου η Μαρία έπρεπε να πάει για δουλειά και την πήγε ο Γιώργος Λιάγκας.

