Survivor: Μια διαπραγμάτευση δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα

Η αποχώρηση του Γιάννη Γρυμανέλη από το Survivor στον ΣΚΑΪ έφερε αναστάτωση στην ομάδα του.

Απόψε όμως είναι μία νέα μέρα και δεν υπάρχουν περιθώρια εάν οι Τίγρεις θέλουν να μπουν με αξιώσεις νίκης στο στίβο μάχης για να κερδίσουν ένα διπλό έπαθλο.

Και στους Αετούς το κλίμα είναι τεταμένο. Ποιοι κάνουν πηγαδάκια και ποιες υποομάδες έχουν διαμορφωθεί και απειλούν την ενότητα της ομάδας;

Η Σκηνή των Διαπραγματεύσεων περιμένει τους δύο αρχηγούς οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση. Κάθε απόφαση όμως έχει κι ένα σοβαρό κόστος. Είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τις αντιδράσεις των ομάδων τους;

Survivor καθημερινά στις 22:15.

