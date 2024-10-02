Δήμητρα Παπαδοπούλου-Γιάννης Μπέζος: Επικό remake των Απαράδεκτων!

Αδάμαντος 4. Λυκαβηττός. Εκεί εκτυλίσσονταν οι απίθανες ιστορίες της κωμικής σειράς «Οι Απαράδεκτοι». Εκεί έμεναν οι τέσσερις Απαράδεκτοι που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία.

O αθεράπευτα κομμουνιστής Σπύρος (Σπύρος Παπαδόπουλος), η Δημητρούλα (Δήμητρα Παπαδοπούλου) που έκανε τα πάντα για να κρατήσει ζωντανή τη σχέση της μαζί του, ο «εναλλακτικός» Γιάννης (Γιάννης Μπέζος) και ο αγαπημένος Βλάσσης (Βλάσσης Μπονάτσος) με το Αστροπελέκι του (Ρένια Λουϊζίδου).

