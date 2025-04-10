Αμαλία Κωστοπούλου: Προανήγγειλε γάμο στην Ελλάδα και εξήγησε γιατί δεν θέλει δώρα

Παντρεύεται όπως είναι γνωστό η πρωτότοκη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέιμς Μέντγουελ, το 2026 και η ίδια έδωσε τα spoiler για την τελετή αποκαλύπτοντας στο TikTok ότι ο γάμος της θα γίνει στην Ελλάδα.

Μάλιστα, στο αναλυτικό της βίντεο εξήγησε ότι θεωρεί γελοίο να ζητήσει να της φέρουν δώρα οι καλεσμένοι που θα επενδύσουν στο να ταξιδέψουν από άλλα μέρη του κόσμου -κυρίως την Αμερική- για να παραστούν στον γάμο αλλά και διότι δεν έχει οικονομικό πρόβλημα.

Ζήτησε όμως από τους followers της να δώσουν τη γνω΄μη τους για το αν η άποψή της είναι σωστή ή λάθος και όπως θα δείτε, πολλοί την προέτρεψαν να προτείνει στου καλεσμένους να κάνουν μια δωρέα για κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό.

«Θα κάνω τον γάμο μου στην Ελλάδα, οπότε οι καλεσμένοι θα κάνουν ταξίδι. Σχεδόν καθημερινά σας δείχνω μέσα από τα social media μου πολυτελή πράγματα και ταξίδια και νιώθω ότι το να ζητήσω από τον κόσμο να μου αγοράσει πιάτα είναι γελοίο. Το να έχω ήδη ζητήσει από τους φίλους και συγγενείς να επενδύσουν για να δώσουν το παρών στην ξεχωριστή ημέρα μου, να πάρουν άδεια και να ταξιδέψουν είναι ήδη μεγάλη επένδυση και δεν περιμένω τον κόσμο να μου γεμίσουν την κουζίνα μου.

Όλοι ξέρουμε ότι ταξιδεύω πρώτη θέση, πώς είναι το σπίτι μου, τι δουλειά κάνω, τότε γιατί να μας ζητάς να σου αγοράσουμε πιάτα; Είναι έθιμο στη χώρα μου να δίνουν χρήματα αν δεν δώσουν δώρα. Είναι όμορφο να θες να βοηθήσεις οικονομικά ένα ζευγάρι στη νέα του ζωή, αλλά δεν περιμένω από τον κόσμο να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να του ζητήσω να μου αγοράσει πιάτα, είναι περίεργο» είπε μεταξύ άλλων σε άψογα αγγλικά.

