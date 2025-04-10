Κωνσταντίνος Βασάλος: Δηλώνει πρόθυμος -ακόμα και νεκρός- να είναι με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Για το τηλεοπτικό του μέλλον μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν σε event και όπως χαρακτηριστικά είπε και με πολύ χιούμορ για τη φήμη ότι η εκπομπή Χαμογέλα και πάλι συνεχίζει κανονικά και του χρόνου, «Δεν ξέρω τίποτα, είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε κουβεντιάσει τίποτα, μάλλον με έχουν για διώξιμο!».

Ο γυμναστής-παρουσιαστής-youtuber εξέφρασε τη σφοδρή του επιθυμία να είναι στην ίδια εκπομπή και του χρόνου με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο όταν ρωτήθεται αν διατίθεται: «Πάντα με τη Σίσσυ, και νεκρός να είμαι θα αναστηθώ να πάω να κάνω εκπομπή!».

Θα έκανε τηλεπαιχνίδι; «Τηλεπαιχνίδι άνετα γιατί είμαι πάρα πολύ καλός. Πώς με βλέπεις;» είπε αντιστρέφοντας την ερώτηση.

«Πάντα κάποιος κάτι θα πει οπότε δεν μπορώ να μπαίνω συνέχεια στον ρόλο του κάτι να απαντάω και να κάνω αντίλογο. Δεκτή η κριτική αρκεί να μην υπάρχει χολή και εμπάθεια» ανέφερε ακόμα.

