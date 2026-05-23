«Dai Dai»: Το video clip του τραγουδιού της Shakira για το Μουντιάλ 2026

Η Shakira έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ολόκληρο το video clip του νέου τραγουδιού «Dai Dai», το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, μετά το teaser που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στον Μάιο.

Στο εντυπωσιακό clip, η Κολομβιανή σούπερ σταρ εμφανίζεται μαζί με τη χορευτική της ομάδα μέσα στο ιστορικό στάδιο «Μαρακανά» του Ρίο ντε Τζανέιρο, ερμηνεύοντας το τραγούδι που αναμένεται να συνοδεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους παγκοσμίως από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026.

Το «Dai Dai», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «άντε» ή «πάμε», κυκλοφορεί επίσημα με τη συμμετοχή του Νιγηριανού καλλιτέχνη Burna Boy, προσθέτοντας έντονα afrobeat στοιχεία στον ρυθμό του τραγουδιού.

Η Shakira βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη Βραζιλία, όπου πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε τεράστια ανοιχτή συναυλία στην Κοπακαμπάνα, παρουσία περίπου δύο εκατομμυρίων θεατών.

Με το «Dai Dai», η 49χρονη σταρ γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα με τέσσερις παρουσίες σε Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, είχε συμμετάσχει: το 2006 με το «Hips Don’t Lie» στην τελετή λήξης, το 2010 με το θρυλικό «Waka Waka (This Time for Africa)», το επίσημο anthem του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αφρική, το 2014 με το «La La La (Brazil 2014)» στην τελετή λήξης, και πλέον το 2026 με το «Dai Dai».

Παράλληλα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Shakira αναλαμβάνει το επίσημο τραγούδι Μουντιάλ, μετά την τεράστια επιτυχία του «Waka Waka», το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποδοσφαιρικά τραγούδια όλων των εποχών.

