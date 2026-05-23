ΟΑΚΑ: Δεκάδες χιλιάδες θεατές αποθεώνουν τους Iron Maiden

Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους οι Iron Maiden στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές της φετινής συναυλιακής χρονιάς.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 21:00, εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς που έχουν κατακλύσει το στάδιο.

Η αποψινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.

Η προσέλευση των φίλων της μέταλ μουσικής είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι. Οι πιο πιστοί θαυμαστές επιδίωξαν από νωρίς να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη γραμμή της αρένας, η οποία είχε ανακοινωθεί ως sold out εδώ και μέρες.

Στις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του σταδίου για την ομαλή ροή του κοινού. Στις 19:00 στη σκηνή ανέβηκαν οι Αμερικανοί Anthrax. Το έτερο ιστορικό συγκρότημα ανέλαβε να ζεστάνει την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα δυναμικό σετ που διήρκεσε περίπου μία ώρα. Λίγο πριν τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και οι Iron Maiden πάτησαν τη σκηνή του ΟΑΚΑ, πυροδοτώντας κύματα ενθουσιασμού στην αρένα και τις κερκίδες.

Το setlist είναι προσαρμοσμένο στον επετειακό χαρακτήρα της περιοδείας, με τη μπάντα να εστιάζει στις πρώτες, καθοριστικές δεκαετίες της καριέρας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.