Josephine-Νίνο: Μετά τα Unfollow τα Follow back και η κοινή φωτό επανασύνδεσης

Συμβαίνουν κι αυτά ανάμεσα στο ζευγάρια. Ups and downs ακόμα και σε αυτά που είναι φουλ ερωτευμένα. Όπως ο Νίνο και η Josephine που πέρασαν μια γερή κρίση στη σχέση τους αλλά όπως φαίνεται την ξεπέρασαν και είναι και πάλι μαζί.

Έτσι μετά τα unfollow που είχαν κάνει ο ένας στον άλλον την περίοδο που τα είχαν σπάσει, ήρθαν τα follow back και τώρα πια ακολουθούν και πάλι ο ένας τον άλλον.

