Μια νέα βιογραφία για τον Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood) με τίτλο «Clint: The Man and The Movies», του Σον Λέβι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins. Το βιβλίο εστιάζει στις συζυγικές και εξωσυζυγικές σχέσεις του σταρ, χρησιμοποιώντας δηλώσεις του ίδιου και ανθρώπων από το περιβάλλον του. Η βιογραφία ρίχνει φως στους γάμους του με τη Μάγκι Τζόνσον και την Ντίνα Ρουίζ, καθώς και σε άλλες μακροχρόνιες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τη Σόντρα Λοκ και τη Φράνσις Φίσερ.

🎧 @WesternPodcast is back with a brand new episode about the Westerns of Clint Eastwood! Joining us is NYT bestselling author Shawn Levy, whose new biography, CLINT: THE MAN AND THE MOVIES, is now available from @MarinerBooks. Click here to listen: https://t.co/tdIWZKa8d0 pic.twitter.com/j6lDbkyCsl July 1, 2025

Σχετικά με τον πρώτο του γάμο με τη Μάγκι Τζόνσον, που διήρκεσε από το 1953 έως το 1984, ο Λέβι γράφει: «Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, συμπεριφερόταν λίγο-πολύ, σαν εργένης». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις, για τις οποίες η Τζόνσον φέρεται να γνώριζε.

Ο ίδιος ο Ίστγουντ δήλωσε στο Photoplay το 1963: «Ένα πράγμα που έπρεπε να μάθει η Μαγκ για μένα ήταν ότι κάνω ό,τι μου αρέσει. Έπρεπε να το αποδεχτεί, γιατί αν δεν το έκανε, δεν θα είχαμε παντρευτεί».

Επιπλέον ο σταρ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι ανεξάρτητος, ένας περιπλανώμενος και [η Τζόνσον] με δέχεται όπως είμαι χωρίς να με καταπιέζει με την γυναικεία κτητικότητα». Για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις είχε παραδεχτεί στον συγγραφέα Ρίτσαρντ Σίκελ ότι «απλώς έγιναν… δεν ξέρω… εθιστικές… σαν να πρέπει να καπνίσεις άλλο ένα τσιγάρο». Σύμφωνα με το «People», ο βραβευμένος με Όσκαρ Ίστγουντ, έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά με έξι διαφορετικές γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.