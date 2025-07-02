Κάνιε Γουέστ: «Χαστούκι» από την Αυστραλία - Του ακύρωσαν τη βίζα λόγω του τραγουδιού του «Heil Hitler»

Ακυρώθηκε η βίζα για Αυστραλία του Κάνιε Γουέστ (Kanye West), γνωστού και ως «Ye», μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού του με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο υμνεί τον ναζισμό, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός ράπερ κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, το οποίο εξαίρει τον ηγέτη των Ναζί, Αδόλφο Χίτλερ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες ροής μουσικής.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε έπειτα από μια σειρά αντισημιτικών αναρτήσεων του καλλιτέχνη στο Χ, οι οποίες περιελάμβαναν σχόλια όπως «Αγαπώ τον Χίτλερ» και «Είμαι Ναζί».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι, παρότι κάποια προηγούμενα προσβλητικά σχόλια του Γουέστ δεν είχαν επηρεάσει το καθεστώς της βίζας του, αξιωματούχοι «το επανεξέτασαν» μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. «Ήταν μια βίζα μικρής διάρκειας και οι αξιωματούχοι εξέτασαν τον νόμο και είπαν 'θα έχουμε ένα τραγούδι που θα προωθεί αυτού του είδους τον ναζισμό; Δεν το θέλουμε αυτό στην Αυστραλία», δήλωσε σήμερα ο υπουργός στο εθνικό δίκτυο ABC. «Έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα σε αυτή τη χώρα χωρίς να εισάγουμε σκοπίμως την μισαλλοδοξία», σχολίασε.

Ο Μπερκ πρόσθεσε ότι ο Γουέστ έχει συγγενείς στην Αυστραλία και υπήρξε επισκέπτης επί σειράν ετών πριν από την ακύρωση της βίζας του. Ο τραγουδιστής παντρεύτηκε την Μπιάνκα Σενσόρι, μια Αυστραλή αρχιτέκτονα, τον Δεκέμβριο του 2022. Το γραφείο του Μπερκ αρνήθηκε να σχολιάσει την ακριβή ημερομηνία ακύρωσης της βίζας του καλλιτέχνη, ενώ ο ατζέντης του Γουέστ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού εκτός αμερικανικού ωραρίου εργασίας.

Τον Οκτώβριο του 2024, απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα στη συντηρητική Αμερικανίδα ινφλουένσερ Κάντας Όουενς. Τότε ο Μπερκ είχε δηλώσει ότι «το εθνικό συμφέρον της Αυστραλίας εξυπηρετείται καλύτερα όταν η Κάντας Όουενς βρίσκεται κάπου αλλού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.