Οι ελπίδες της Μπαχάρ αναπτερώνονται, μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο και είναι έτοιμη για ριζικές αλλαγές. Το «χαστούκι» που της έδωσε η ζωή καθάρισε το μυαλό της και μία αχτίνα φωτός εμφανίζεται μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Μπαχάρ έχει ξεκινήσει, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το γιορτάσει από ένα ολικό makeover! Κομμωτήριο και ψώνια μέχρι τελικής πτώσης με τον Τιμούρ να παθαίνει σοκ από τα αλόγιστα έξοδά της. Και ενώ στο σπίτι, όλοι ζητούν κάτι από αυτήν, η Μπαχάρ κηρύσσει και απεργία από τα καθήκοντά της ως νοικοκυρά.

Ο σύζυγός της αρχίζει να ανησυχεί για τις απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά της και ζητά και συμβουλή από συνάδελφο γιατρό, αλλά πείθει τον εαυτό του πως όλα αυτά οφείλονται στο ψυχολογικό σοκ που πέρασε με την περιπέτεια της υγείας της.

Δεν γνωρίζει πως η Μπαχάρ έχει αποφασίσει πλέον να ζήσει όπως της αξίζει…

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

