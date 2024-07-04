BTS: Οι Jungkook και Jimin θα πρωταγωνιστήσουν σε ταξιδιωτική εκπομπή

Το Disney+ ανακοίνωσε ολοκαίνουργια ταξιδιωτική εκπομπή με τίτλο «Are You Sure?», με πρωταγωνιστές τους τραγουδιστές των BTS, Jungkook και Jimin.

Στην πρώτη αφίσα της εκπομπής «Are You Sure?» τα δύο μέλη του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος ποζάρουν με κανό σε μια λίμνη.

Στην εκπομπή οι Jungkook και Jimin ταξιδεύουν στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας και στην ιαπωνική πόλη Sapporo, σύμφωνα με το Yonhap News Agency.

«Ο απρογραμμάτιστος χαρακτήρας του ταξιδιού τους οδηγεί σε διάφορες καταστάσεις με αποτέλεσμα να ρωτούν συχνά ο ένας τον άλλον, "είσαι σίγουρος;"» αναφέρεται σε ανακοίνωση της πλατφόρμας streaming σε δελτίο Τύπου.

