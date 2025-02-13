Όλες του σχεδόν τις απόψεις κατέθεσε ο Νίκος Κουρής για την απιστία, μετά και τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιώργο Λιάγκα και συζητήθηκε. Αυτή τη φορά, με αφορμή στη σειρά Παιχνίδια εκδίκησης όπου υποδύεται τον Άγη, έναν οικογενειάρχη με διπλή ζωή, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Διαβάστε ακόμα : Τατιάνα Μπλάτνικ: Στην πρώτη της ανάρτηση ήταν αυτό που όλοι περίμεναν μετά τον γάμο του Νικόλαου με τη Χρυσή. Κυρία

«Βεβαίως με έχουν απατήσει, πάρα πολλές φορές και το έχω μάθει. Το έχω μάθει, μάλιστα, με πολλούς τρόπους. Απλά είναι αυτό που δεν περιμένεις.

Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπινα, το θέμα είναι να υπάρχει λίγο αγάπη και μετά από αυτό. Τη στιγμή που το μαθαίνεις ή τη στιγμή που πρέπει να το διαχειριστείς. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να μισήσεις τον άνθρωπο που στο έκανε ή του το έκανες ή να σε μισήσει ο άλλος.

Πιστεύω ότι πρέπει να το αναλάβεις και να καθαρίσει η σχέση. Γιατί οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Αν πούμε ότι είναι το σεξουαλικό κομμάτι, ας πούμε. Υπάρχουν και κομμάτια ψυχικά, υπάρχει μια κοινή ζωή, υπάρχουν εμπειρίες, υπάρχει εκτίμηση.

Για μένα πιο πρώτο είναι να υπάρχει εκτίμηση αληθινή σε ένα ζευγάρι. Εκτίμηση ότι τον συγχωρείς τον άλλον γι’ αυτό, δεν θα τον καταδικάσεις. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να είστε μαζί αναγκαστικά αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Όλα παίζουν.

Ξέρεις τι δεν παίζει; Η κοροϊδία. Όταν δηλαδή εξευτελιστούν τα αισθήματα και χαθεί η εκτίμηση. Ακόμα και αν είσαι ο απατημένος και ο άλλος άνθρωπος ερωτευθεί, αυτό είναι υπέροχο. Θέλω να πω πως δεν μπορείς να ''βρoμίσεις'' το αίσθημα του άλλου επειδή έτυχε σε μια στιγμή της ζωής ή επειδή εσύ προηγήθηκες. Να μην του ξανατύχει δηλαδή αυτό το υπέροχο αίσθημα αν είναι αληθινό».

«Δεν γίνεται να αποφύγεις την απιστία αν σου τύχει. Κάνουμε τα πάντα για να μην μας τύχει να απιστήσουμε. Αν δεν γίνεται να αποφύγεις την απιστία το αναλαμβάνεις, δεν κάνεις διπλές διαδρομές. Πληρώνεις το τίμημα μιας οικογενειακής τραγωδίας, αν υπάρχει παιδί» είπε ακόμα.

Ο ηθοποιός ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα έκανε πλάτες σε φίλο του αν απιστούσε. «Δεν κάνω τέτοια. Δεν δίνω συμβουλές σε ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν. Είναι η πιο μεγάλη ευθύνη που πρέπει να αναλάβεις με τον εαυτό σου. Δεν κάνω πλάτες, δεν θα προδώσω αλλά δεν θα κάνω πλάτες, θα είμαι σε μια κατάσταση "δεν με ξέρεις δεν σε ξέρω"» ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.