Power Of Love: Παρεξηγήσεις και νέοι έρωτες- Απόψε στις 22:00, στον ΣΚΑΪ- Δείτε trailer

Ο Δημήτρης και ο Γιώργος έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη Μαρίνα και την διεκδικούν, ο καθένας με τον τρόπο του. Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει με αμηχανία το ενδιαφέρον του Δημήτρη για κάποια άλλη…

Οι συζητήσεις στο σπίτι των αγοριών περιστρέφονται γύρω από τη Μαρίνα, όταν η κάμερα ανοίγει και τα κορίτσια ακούν τα όσα λέγονται εκείνη νιώθει να θίγεται και θυμώνει!

Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να συμβουλέψει τη Μαρίνα πώς να χειριστεί την κατάσταση όμως εκείνη εκνευρίζεται μαζί της! Θα μπορέσουν τα δύο κορίτσια να λύσουν την παρεξήγησή τους;

Η Κατερίνα Καραβάτου συναντά στο Κόκκινο Δωμάτιο την Έμιλυ η οποία της μιλά για τα όνειρά της, για το παιδί της αλλά και για τη ζωή της μέχρι σήμερα.

Τρία αγόρια θα είναι τυχερά και θα μπορέσουν να συναντήσουν στο Κόκκινο Δωμάτιο το κορίτσι που τους ενδιαφέρει. Ποιες συναντήσεις θα δούμε;

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

