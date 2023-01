Bridgerton: Mην περιμένετε τη Phoebe Dynevor στη νέα σεζόν

Η Phoebe Dynevor, η οποία υποδύεται τη Daphne στην επιτυχημένη σειρά Bridgerton του Netflix, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Screen Rant, ότι ο χαρακτήρας της ίσως να μην είναι στην επερχόμενη σεζόν.

Ο λόγος της απουσίας της δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά η Dynevor εξέφρασε την ελπίδα ότι ο χαρακτήρας της μπορεί να έχει πιο σημαντικό ρόλο στις επόμενες σεζόν.

Say it isn’t so! 😢 Phoebe Dynevor has *hinted* that she might not return to #Bridgerton.https://t.co/33MMNFGpA2