Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Είμαι γκρούπι των παιδιών μου, πηγαίνω στις συναυλίες τους όσο αντέχω

O Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ήταν καλεσμένος στο «The 2night Show» και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δίδυμες κόρες του που κάνουν καριέρα στη μουσική ως «Σκιαδαρέσες».

Ο ηθοποιός... αντιστάθηκε όταν η συζήτηση ήρθε σε εκείνες, ειδικά όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε για το όνομα του γκρουπ τους.

«Δεν δίνουν αυτές συνεντεύξεις και ρωτάνε εμένα. Μη μου το ρωτάς αυτό το πράγμα, γιατί μου το ρώτησαν και από μια άλλη εκπομπή και μετά το συζητούσαν όλη μέρα. Είχα πει ότι στην αρχή δεν μου άρεσε το όνομα του συγκροτήματος αλλά αυτό τους άρεσε αυτό επέλεξαν.

Δεν είχα φανταστει ποτέ ότι τα κορίτσια θα κάνουν το επώνυμό μου όνομα για το γκρουπ τους, το είχα συνηθίσει αλλιώς», είπε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά ομολόγησε ότι «είμαι γκρούπι. Πηγαίνω να τις δω στις συναυλίες τους όσο μπορώ και όσο αντέχω. Πηγαίνουμε με την Μπέσσυ γιατί μας αρέσει».

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και αν πληρώνει το τίμημα του ότι έχει κάνει πολλή τηλεόραση.

«Υπάρχει αν και δεν είμαι σίγουρος. Εξακολουθεί να υπάρχει από κάτω ο διαχωρισμός στους ηθοποιούς ποιοτικοί - μη ποιοτικοί. Τώρα όμως κάνουν οι "ποιοτικοί" τηλεόραση, ειδικά μετά τις Άγριες Μέλισσες. Μέχρι τότε, όσοι κάναμε τηλεόραση δεν ήμασταν ποιοτικοί. Δεν νομίζω ότι μεταξύ μας οι ηθοποιοί το βλέπουμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που βάζουν ετικέτες. Μετά το Καφέ της Χαράς, εννοείται ότι έχασα δουλειές στο θέατρο, αισθανόμουν λίγο σαν τον Εφιάλτη, ότι πρόδωσαν την κουλτούρα. Δεν το έλεγαν γιατί δεν ήμουν προκλητικά εμπορικός αλλά ένιωθα ότι έλεγαν "αυτός δεν είναι για την κουλτούρα"».

