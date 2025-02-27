Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Κάθε χρόνο κάνουμε live του Αγίου Βαλεντίνου οπότε τώρα έπρεπε να παντρευτώ έστω και μόνη μου

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το περιβόητο live, που έκανε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και έγινε viral, στο οποίο επέλεξε να φορέσει νυφικό.

«Κάθε χρόνο κάνουμε live του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε τώρα έπρεπε να παντρευτώ, έστω και μόνη μου» ανέφερε η ταλαντούχα Instagrammer, ΥouTuber και ραδιοφωνική παραγωγός.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αναφέρθηκε επίσης στο πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με το Instagram και το YouTube και για τα θέματα ενδιαφέροντος που παρουσιάζει και σατιρίζει καθημερινά που αφορούν σε καθημερινές ιστορίες ανθρώπων.

Επιπλέον, εξήγησε το πώς βρέθηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ξεκίνησε τη ραδιοφωνική της εκπομπή στον ΡΥΘΜΟ 9,49 και αποκάλυψε τι της λείπει περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη και την παλιά της ζωή.

Η «γκουρού του έρωτα» όπως την αποκαλούν οι ακόλουθοί της, μίλησε φυσικά και για τον έρωτα, λέγοντας πως «θέλω εξεζητημένο φλερτ, μου αρέσει ο ρομαντισμός, ο πιο σκοτεινός, ο πιο παλιός, ο πιο vintage».

Πηγή: skai.gr

