Ζερόμ Καλούτα: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του

Mια βαριά απώλεια βιώνει ο Ζερόμ Καλούτα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φι΄λους. Ο καλλιτέχνης έχασε τη μητέρα του και μετά την κηδεία της θέλησε να ευχαριστήσει όσους ήταν εκεί. Ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με τη μητέρα του και την αποχαιρέτησε ως εξής:

«Όσες φορές και να φτιαχτεί ο κόσμος από την αρχή, θα είμαι πάντα ο γιος σου.

Σ'ευχαριστώ για όλα, σ'αγαπαω για πάντα και είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου!

Ο Γεράσιμος σου!

*

Ευχαριστώ όσους και όσες ήρθαν να της πουμε το τελευταίο αντίο και όλους όσους το είπαν από μακριά.

#Μαριαννα #maman #mother #bigmama».

Ο Ζερόμ Καλούτα έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μητέρα του και το πώς μεγάλωσε στην Ελλάδα όπου και γεννήθηκε χωρίς τον πατέρα του.

«Μεγάλωσα χωρίς τον πατέρα μου. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Όταν ήμουν δύο ετών, ο πατέρας μου έφυγε από εδώ. Πήγε στο Κονγκό. Η μαμά είναι το αστέρι, είναι η πηγή ενέργειάς μου. Επειδή φεύγω, όταν επιστρέφω, φορτίζει η μπαταρία, πηγαίνω στην πηγή, ανανεώνομαι και ξαναφεύγω».

«Ο φόβος όλων των ανθρώπων είναι η απώλεια των ανθρώπων που αγαπάμε. Αυτό είναι κάτι που το φοβάμαι. Έχασα πρόσφατα τη θεία μου, ακόμα το διαχειρίζομαι» είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλημέρα είπαμε;.

Στην εκπομπή Μαμά-δες μάλιστα είχε περιγράψει τα παιδικά του χρόνια. «Με έχουν βαφτίσει Γεράσιμο. Γεννήθηκα στο τρίγωνο Αμπελόκηποι – Γουδί – Ζωγράφου, απέναντι από την αμερικάνικη πρεσβεία. Η πιο δυνατή παιδική ανάμνηση που έχω είναι από τη μητέρα μου. Η μαμά μου, επειδή είχε δουλειές και δεν μπορούσε να με αφήνει όπου να ναι, έδενε με το ρούχο της εμένα στην πλάτη και έκανε δουλειές. Πολλές φορές έβλεπα τον κόσμο από ψηλά σαν ζωγραφιά και ήταν το πιο ωραίο θέαμα. Η παιδική ανάμνηση που θέλω να ξαναζήσω σίγουρα είναι τα Χριστούγεννα, αυτή η χαλαρότητα, πολλά γλυκά. Οι καλύτερες συμβουλές που μου είχε δώσει ήταν αυτό που έκανε, ήταν πολύ εργατική και πάση θυσία πήγαινε στη δουλειά. Την εκνεύριζε όταν καταλάβαινε ότι δεν έχω διαβάσει. Η μαμά μου είναι ο Μπενίνι στο Η ζωή είναι ωραία χωρίς τον πόλεμο» είχε πει με συγκίνηση.

