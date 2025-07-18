Big Brother: Υποψήφιοι πλέον όλοι οι συγκάτοικοι - Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση (Βίντεο)

Τα άτομα, που επέλεξαν ο Γιώργος Αντωνιάδης και η Θεοφανία Νικολαΐδη, στο πλαίσιο του επάθλου επικοινωνίας, μπήκαν στο σπίτι του Big Brother. Την επίσκεψή τους, αλλά και όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της, παρακολουθήσαμε το βράδυ της Πέμπτης 17 Ιουλίου, στον ΣΚΑΪ.

Η είσοδος του Θωμά, του δίδυμου αδερφού του Γιώργου Αντωνιάδη, ήταν δυναμική και για κάποιους… μεταμορφωτική!

Η Φένια αντίκρισε την κόρη της, Εύα, και τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα.

Η εβδομαδιαία δοκιμασία με τα κουτιά-έκπληξη συνεχίστηκε. Ο Νίκος Ζαφειράκης ήταν πολύ αγχωμένος, ωστόσο δεν δίστασε να βάλει το χέρι του μέσα. Η Nancy Tawby έβαλε τις φωνές από τη στιγμή που είδε το όνομά της στην οθόνη!

Αυτή τη φορά, η δοκιμασία είχε και δεύτερο μέρος. Για πόση ώρα κατάφεραν οι συγκάτοικοι να μείνουν ακίνητοι και αμίλητοι;

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη ένιωσε προδομένη από την κίνηση της Nancy να παραχωρήσει το έπαθλο της επικοινωνίας στη Φένια…

Όλοι οι συγκάτοικοι είναι πλέον υποψήφιοι. Κανείς δεν μπόρεσε να κρύψει το άγχος του για αυτό, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης αναμέτρησης. Ποιες σκέψεις μοιράστηκαν οι υποψήφιοι με τον BIG BROTHER στο bbroom;

Οι εξελίξεις στο σπίτι του BIG BROTHER δε σταματούν! Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε όλες τη στιγμή που συμβαίνουν από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.