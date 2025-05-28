Με μια δοκιμασία που θύμισε αυτές του Αγίου Δομινίκου κλήθηκαν οι συγκάτοικοι στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας να δείξουν τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν την αρχηγία στο σπίτι του Big Brother.

Οι παίκτες έπρεπε ανά δύο να σταθούν αγκαλιά πάνω σε στενούς στήλους, για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η απαιτητική αυτή διαδικασία σε συνδυασμό με τον καυτό ήλιο φαίνεται πως εξουθένωσαν τη Χριστίνα, η οποία μην αντέχοντας άλλο να στέκεται όρθια, ανακοίνωσε στον Χρήστο Ντεντόπουλο ότι

λιποθυμά.

Παρά την αρχική ταραχή του όταν είδε τη συμπαίκτριά του να σωριάζεται, ο αγρότης από την Πάτρα δεν έχασε το χιούμορ του, και απευθυνόμενος προς τη γιατρό είπε: «Μήπως παίζει ρόλο που δεν την έχει ξαναπάρει τέτοιος άνδρας αγκαλιά;»

Πηγή: skai.gr

