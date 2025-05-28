Βαρύ το τίμημα της απουσίας του Μπάμπη Καρατζά από το σπίτι για τη Ζωή Ασουμανάκη.

Παρότι τον τελευταίο καιρό οι δυο τους βρίσκονταν σε μία τοξική ένταση, το μοντέλο φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από την απουσία του.

Σε αυτήν της τη δύσκολη στιγμή ψυχολογικά, περίμενε την υποστήριξη της φίλης της της Φένιας, η οποία όμως αρκέστηκε στο να τη σχολιάζει από μακριά με τον Κας.

Για τον λόγο αυτό, το επόμενο πρωί η Ζωή ζήτησε από τη Φένια να μιλήσουν και να της εξηγήσει το πώς η ίδια περίμενε να την υποστηρίξει ως φίλη της.

Η Φένια έδειχνε να ακούει με προσοχή και να της δίνει δίκιο για την αντίδρασή της.

Λίγο αργότερα όμως, όταν βρέθηκε στο δωμάτιο επικοινωνίας μόνη με τον BB ανέφερε πως καταλαβαίνει τη νεαρή της φίλη, όμως η ίδια όντας μητέρα από τα 16 της έχει μάθει να αντιμετωπίζει διαφορετικά λιγότερο βαριές καταστάσεις.

