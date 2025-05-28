Λογαριασμός
Big Brother; Η Ζωή θέλει παρηγοριά για τον Μπάμπη - Φένια: «Έχοντας ένα παιδί από 16 ετών, είμαι πιο σκληρή σε αυτά τα πράγματα» (Βίντεο)

Η αποχώρηση του Μπάμπη στοίχισε ιδιαίτερα στη Ζωή στο πλευρό της οποίας βρέθηκε ο Χρήστος Ντεντόπουλος και όχι η Φένια, όπως η ίδια περίμενε

Big Brother

Βαρύ το τίμημα της απουσίας του Μπάμπη Καρατζά από το σπίτι για τη Ζωή Ασουμανάκη.

Παρότι τον τελευταίο καιρό οι δυο τους βρίσκονταν σε μία τοξική ένταση, το μοντέλο φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από την απουσία του.

Σε αυτήν της τη δύσκολη στιγμή ψυχολογικά, περίμενε την υποστήριξη της φίλης της της Φένιας, η οποία όμως αρκέστηκε στο να τη σχολιάζει από μακριά με τον Κας.

Για τον λόγο αυτό, το επόμενο πρωί η Ζωή ζήτησε από τη Φένια να μιλήσουν και να της εξηγήσει το πώς η ίδια περίμενε να την υποστηρίξει ως φίλη της.

Η Φένια έδειχνε να ακούει με προσοχή και να της δίνει δίκιο για την αντίδρασή της.

Λίγο αργότερα όμως, όταν βρέθηκε στο δωμάτιο επικοινωνίας μόνη με τον BB ανέφερε πως καταλαβαίνει τη νεαρή της φίλη, όμως η ίδια όντας μητέρα από τα 16 της έχει μάθει να αντιμετωπίζει διαφορετικά λιγότερο βαριές καταστάσεις.

