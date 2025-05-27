Η αποχώρηση του Μπάμπη Καρατζά προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους συγκάτοικους στο σπίτι και στο BB room.

Η απουσία του στοίχισε ιδιαίτερα στη Ζωή Ασουμανάκη η οποία πέρασε το πρώτο βράδυ κλαίγοντας. Στο πλευρό της πάντως βρέθηκε ο Χρήστος Ντεντόπουλος, ο οποίος μίλησε μαζί της, προσπαθώντας να την παρηγορήσει, και όχι η Φένια Νικολαΐδη, όπως η ίδια περίμενε.

Η Μαρικέλλυ απεναντίας μοιράστηκε με τον Big Brother τη χαρά της για την πρόσφατη αποχώρηση.

Μπάμπης Καρατζάς και Ζωή Ασουμανάκη σε προηγούμενο επεισόδιο του Big Brother

Η αρχηγία της εβδομάδας, αυτή τη φορά, είναι διπλή. Για τη διεκδίκησή της, οι συγκάτοικοι χωρίζονται με κλήρωση σε ζευγάρια. Η δοκιμασία απαιτεί καλή συνεργασία, υπομονή και επιμονή.

Μία συμπεριφορά που παρατήρησε ο Χρήστος Γκικουρίας την ώρα του live γίνεται αφορμή για μία μεγάλη ένταση με τον KAS. Για ποιο πράγμα τον κατηγορεί;

Οι συγκάτοικοι συζητούν για τις αποχωρήσεις και μοιράζονται την πεποίθηση πως πλέον δεν πρόκειται να μπει κάποιο νέο πρόσωπο στο σπίτι. Όταν όμως οι συγκάτοικοι κάνουν σχέδια ο Big Brother… γελάει!

