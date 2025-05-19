Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η παρουσία του Δημήτρη Μπίτζιου στο Big Brother ολοκληρώθηκε, καθώς ήταν ο παίκτης που αποχώρησε στο live της Κυριακής 18 Μαΐου.

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, ο Δημήτρης αναφέρθηκε στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον Χρήστο Τεντόπουλο. Δεν δίστασε να μοιραστεί τις συμβουλές που θα έδινε σε συγκεκριμένους συγκατοίκους του, ενώ ήταν ειλικρινής λέγοντας πως υπάρχουν και παίκτες που… δεν πρόκειται να του λείψουν.

Πηγή: skai.gr

