Big Brother: Όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr ο Δημήτρης Μπίτζιος μετά την αποχώρησή του - Δείτε βίντεο

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, ο Δημήτρης, δεν δίστασε να μοιραστεί τις συμβουλές που θα έδινε σε συγκεκριμένους συγκατοίκους του, ενώ ήταν ειλικρινής

Big Brother

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η παρουσία του Δημήτρη Μπίτζιου στο Big Brother ολοκληρώθηκε, καθώς ήταν ο παίκτης που αποχώρησε στο live της Κυριακής 18 Μαΐου. 

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, ο Δημήτρης αναφέρθηκε στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον Χρήστο Τεντόπουλο.  Δεν δίστασε να μοιραστεί τις συμβουλές που θα έδινε σε συγκεκριμένους συγκατοίκους του, ενώ ήταν ειλικρινής λέγοντας πως υπάρχουν και παίκτες που… δεν πρόκειται να του λείψουν.

TAGS: Big Brother ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
