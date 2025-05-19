Με την πλειοψηφία των συγκατοίκων να γίνονται μία μεγάλη αγκαλιά για να τον αποχαιρετήσουν, ο Δημήτρης Μπίτζιος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το BIG BROTHER στο live της Κυριακής 18 Μαΐου.

Ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχτηκε στο πλατό τον «πρόεδρο» του σπιτιού ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για την εμπειρία του παιχνιδιού και την αποχώρησή του.

Στα γεγονότα και στις συμπεριφορές της εβδομάδας προσέφερε τη διεισδυτική του ματιά ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος.

Δείτε τα αποσπάσματα:

Η νικήτρια του BIG BROTHER, Άννα Μαρία Ψυχαράκη, έκανε τη δυναμική επιστροφή της για να μιλήσει για τη δική της εμπειρία, για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι συγκάτοικοι αλλά και για το πώς μεγεθύνονται όλα για όσους συμμετέχουν σε αυτό.

Για την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς μίλησε η Στυλιάνα Αβερκίου, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Φειδία Παναγιώτου. Η εμπειρία του BIG BROTHER ήταν έντονη για εκείνη, έφερε όμως στη ζωή της ορισμένους ανθρώπους, τους οποίους πλέον χαρακτηρίζει φίλους και περιμένει στον επικείμενο γάμο της!

Όλες οι αντιδράσεις μέσα στο σπίτι από την αποχώρηση Δημήτρη Μπίτζιου θα προβληθούν στο επεισόδιο της Τρίτης 20 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε σε αληθινό χρόνο όσα διαδραματίζονται στο BIG BROTHER μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

