Σοβαρή καταγγελία εις βάρος της παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε στο φως μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καταγγέλλων, Στρατής Γαλανός, άτομο με κινητική αναπηρία, υποστηρίζει πως του απαγορεύτηκε τελικά η συμμετοχή στο παιχνίδι λόγω της αναπηρίας του, παρά το γεγονός ότι είχε προσκληθεί να βρεθεί στο στούντιο.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Γρηγόρης Αρναούτογλου, τοποθετήθηκε για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη του και ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση του συμβάντος και πως την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η παραγωγή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Στρατή Γαλανού στο Facebook, αφού δήλωσε συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την παραγωγή, του απευθύνθηκε το ερώτημα: «Έχετε δει σε άλλα τηλεπαιχνίδια να παίζουν ΑμεΑ;». Παρά την αρχική απογοήτευση, αποφάσισε να παρευρεθεί στα γυρίσματα. Όπως καταγγέλλει, οι υποδομές του στούντιο ήταν παντελώς ακατάλληλες για άτομα με αμαξίδιο – δεν υπήρχε ράμπα και η πρόσβαση στο πλατό γινόταν μέσω σκαλοπατιών.

Με τη βοήθεια του αδερφού του κατάφερε να φτάσει στον χώρο των γυρισμάτων, ωστόσο ενημερώθηκε πως δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει, διότι οι υπερυψωμένες καρέκλες των παικτών δεν επέτρεπαν ομοιομορφία στο πλάνο. Ο ίδιος πρότεινε εναλλακτικές λύσεις, όπως να τοποθετηθεί το αμαξίδιό του σε υπερυψωμένο σημείο, όμως η παραγωγή τις απέρριψε χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε πως πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του στούντιο και σε ζητήματα ασφάλειας.

«Στεναχωρήθηκα πολύ. Είναι λυπηρό να φτάνει κάποιος μέχρι εκεί και να του λένε πως δεν μπορεί να παίξει. Δεν το γνώριζα το περιστατικό και, ακόμη κι αν το ήξερα, δεν θα μπορούσα να επέμβω εκείνη τη στιγμή. Ρώτησα και μου είπαν πως δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του παίκτη».

Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν φέρει προσωπική ευθύνη, εξέφρασε δημόσια συγγνώμη. «Δεν ήταν δικό μου λάθος, αλλά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Το θέμα αφορά την παραγωγή και την έλλειψη υποδομών. Πρέπει κάποτε να επιλυθούν τέτοια ζητήματα ώστε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες».

