Big Brother: Οι υποψηφιότητες διχάζουν το σπίτι - Απόψε στις 23:15 στον ΣΚΑΪ (trailer)

Η χθεσινή ψηφοφορία ανέδειξε τέσσερις νέους υποψήφιους για την αποχώρηση της Κυριακής και απόψε, Σάββατο 5 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα παρακολουθήσουμε όλες τις αντιδράσεις. Στο πλευρό της Θεοφανίας Νικολαΐδη που ήταν ήδη υποψήφια, θα καθίσουν ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Χριστίνα Παπαδέλλη και η Nancy Tawby. Ο καθένας έχει και μία διαφορετική αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη.

Είναι η πρώτη φορά που η Ζωή Ασουμανάκη δεν ψηφίζεται από τους συγκάτοικους και αυτό έχει προκαλέσει έκπληξη τόσο στην ίδια, όσο και στον Χρήστο Ντεντόπουλο. Μπορεί η Ζωή να χαίρεται από αυτή την εξέλιξη, εκείνος όμως γίνεται έξαλλος με τους συγκάτοικους και προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν την ψήφισαν. Αποδέκτες των επικρίσεών του γίνονται η Αργυρώ, ο Νίκος και ο Γιώργος.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης μετά την ψηφοφορία χαίρεται και διασκεδάζει με τη Ζωή. Η αντίδρασή του απογοητεύει τη Nancy Tawby, η οποία θεωρεί πως εκείνος δεν στεναχωρήθηκε και δεν της συμπαραστέκεται.

Ο Νίκος βλέπει την υποψηφιότητά του ως μία ευκαιρία για να τεστάρει τη δύναμή του και να δει αν τον στηρίζει ο κόσμος. Η Φένια μπορεί να δηλώνει κουρασμένη από τις συνεχόμενες υποψηφιότητες, θεωρεί ωστόσο πως η «αντίπαλη» παρέα έχει διασπαστεί και πως ο Χρήστος Ντεντόπουλος είναι μόνος του και κινεί τα νήματα.

