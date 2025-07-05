Όζι Όσμπορν: Ο θρύλος της ροκ έτοιμος για μια τελευταία υπόκλιση στη σκηνή

Τα τέσσερα αρχικά μέλη του πρωτοποριακού heavy metal συγκροτήματος Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ, Μπιλ Γουόρντ και Όζι Όσμπορν θα εμφανιστούν για τελευταία φορά μαζί στην πόλη, στην οποία μεγάλωσαν, το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Σχεδόν έξι δεκαετίες αφότου βοήθησαν στη δημιουργία της heavy metal μουσικής με το ομώνυμο τραγούδι και άλμπουμ που ενθουσίασε το κοινό, οι Black Sabbath επιστρέφουν στην πατρίδα τους για τη συναυλία «Back to the Beginning» στο στάδιο Villa Park.

Η μοναδική συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχει χαρακτηριστεί ως η τελευταία εμφάνιση του Όζι Όσμπορν πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον.

Θρυλικά συγκροτήματα της heavy metal, Metallica, Guns N' Roses, Alice In Chains, Tool, Gojira, Slayer, πρόκειται να εμφανιστούν στη συναυλία αποδίδοντας φόρο τιμής στους Sabbath.

«Μπορώ να σας πω ότι αν δεν μας είχαν προσκαλέσει να παίξουμε, θα έβρισκα έναν τρόπο να είμαι εκεί ούτως ή άλλως», δήλωσε ο ντράμερ των Metallica, Λαρς Ούλριχ. «Νομίζω ότι είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι αν δεν υπήρχαν οι Black Sabbath, δεν θα υπήρχαν και οι Metallica», ανέφερε σε δηλώσεις του στους ΝΥΤ.

«Ο στόχος είναι πολύ απλός και αυτός είναι να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ημέρα στην ιστορία της heavy metal ως φόρος τιμής στο συγκρότημα που τα ξεκίνησε όλα», δήλωσε στο περιοδικό Metal Hammer το μέλος των Rage Against the Machine, Τομ Μορέλο, ο οποίος έχει αναλάβει τη μουσική διεύθυνση της εκδήλωσης.

Η συναυλία έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές από όλο τον κόσμο που αναμένουν να ακούσουν τις μεγάλες επιτυχίες των Sabbath, «Paranoid», «War Pigs», «Black Sabbath». Εκθέσεις, παράλληλες εκδηλώσεις και περιηγήσεις σε τοπόσημα που συνδέονται με το συγκρότημα διοργανώνονται όλον τον Ιούλιο στο Μπέρμιγχαμ.

Η πόλη απέκτησε νέο γκράφιτι των Black Sabbath, δημιουργημένο από τον διάσημο τοπικό καλλιτέχνη Mr Murals. Το έργο ύψους 38 μέτρων, βαμμένο με σπρέι απεικονίζει τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος με εκπληκτική λεπτομέρεια. Θαυμαστές και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη συναυλία περνούν από τη διάσημη γέφυρα των Black Sabbath για να φωτογραφηθούν στο παγκάκι, γλυπτό τα αποκαλυπτήρια του οποίου πραγματοποιήθηκαν το 2019, στο σημείο όπου τα μέλη του συγκροτήματος κάποτε πόζαραν για μια από τις πρώτες του φωτογραφίες για τον Τύπο. Ζωντανή μετάδοση με εισιτήριο της ολοήμερης συναυλίας που αρχίζει στη 1.οο ώρα Αγγλίας ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.

