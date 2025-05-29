Οι τρεις ποινές που δόθηκαν εχθές αναστάτωσαν το σπίτι του Big Brother και απόψε, Πέμπτη 29 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ισορροπίες μετά τις αποκαλύψεις.

Ο KAS, η Φένια Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος μιλάνε στον Big Brother για το πώς νιώθουν με την υποψηφιότητά τους. Αποδέχονται την ποινή για το παράπτωμά τους ή τη θεωρούν άδικη;

Το τι έχει ειπωθεί για τη Nancy Tawby από τον KAS και τη Φένια φαίνεται να βασανίζει τους περισσότερους συγκάτοικους με τον καθένα να αναπτύσσει το δικό του σενάριο. Θα πάρει θέση ο Dada, που ήταν παρών, σε όλα όσα ακούγονται;

Οι δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης ιστορίας θέλουν να μιλήσουν με τη Νάνσυ, να της εξηγήσουν και να της ζητήσουν συγγνώμη. Εκείνη όμως δεν δέχεται να ακούσει τίποτα και επιλέγει να ξεσπάσει μπροστά σε εκείνους που νιώθει δικούς της ανθρώπους μέσα στο σπίτι.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη προσπαθεί για ακόμα μία φορά να μιλήσει στον Χρήστο Ντεντόπουλο για τα ξεσπάσματά του και για το πώς χάνει το δίκιο του με αυτό τον τρόπο.

Το weekly task ολοκληρώνεται και φτάνει η ώρα για τη shopping list του σπιτιού. Μία επεισοδιακή σύσκεψη με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Γκικουρία και τον Dada ξεκινά…

Στο σπίτι του BIG BROTHER οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες και μπορείς να τις παρακολουθήσεις μέσω του live streaming από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Επική τούμπα από τον Γιώργο, θα προλάβει;

Ξύπνημα με task για τη Χριστίνα:

Γιάννης: «Τι μπορεί να είπανε και φάγανε ποινή;

Αργυρώ σε Χρήστο Ντ.: «Πρόσεχε γιατί χάνεις το δίκιο σου»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.