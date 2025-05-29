Το πρώτο καλοκαιρινό party του Pepper 96,6 στις 30 Μαΐου - Από τις 18.00, στο Πάρκο Ελευθερίας

Ο Pepper 96,6 συνεχίζει να εκπλήσσει και να διοργανώνει τα πιο... Pepper party! Το πρώτο καλοκαιρινό party της χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο, είναι γεγονός!

Την Παρασκευή 30 Μαΐου, από τις 18.00 μέχρι αργά το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την ομώνυμη στάση του μετρό, για να απολαύσουμε ένα μαγευτικό open air σκηνικό: Μουσικές, φίλοι, summer vibes, ποτά στο χέρι, απλωμένες πετσέτες στο γρασίδι, παρέες μαζεμένες κάτω από τα δέντρα του πάρκου και φυσικά DJ sets από special guests, αλλά και τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της ομάδας του Pepper 96,6.

Είσοδος ελεύθερη

Ανοιχτός χώρος, φιλόξενος και για τα κατοικίδιά μας

Το PEPPER AT THE PARK! Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ραντεβού την Παρασκευή 30 Μαΐου από τις 18.00!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.