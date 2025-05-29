Όπου υπάρχει Ελλάδα: Επόμενος σταθμός τα ξεχωριστά Κύθηρα

Σήμερα, Πέμπτη 29 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μεταδίδεται ζωντανά από τα Κύθηρα. Το ιδιαίτερο νησί έχει εμπνεύσει σκηνοθέτες, στιχουργούς και συνθέτες και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για όσους αγαπούν τα αυθεντικά ταξίδια.

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, για δύο μέρες, μας παρουσιάζουν το μοναδικής ομορφιάς νησί, τους φιλόξενους κατοίκους αλλά και τα προβλήματά τους.

Ανακαλύπτουμε τις άγνωστες γωνιές του τόπου και ταξιδεύουμε στη βραχονησίδα Χύτρα για να παρακολουθήσουμε τη συγκομιδή του αμάραντου λουλουδιού με το βενετσιάνικο όνομα Σεμπρεβίβα. Ένα δύσκολο και επικίνδυνο εγχείρημα, καθώς χρειάζεται να αναρριχηθεί κανείς στην κορυφή της βραχονησίδας.

Κάνουμε πεζοπορία μέσα από ένα εξαιρετικού κάλλους δίκτυο μονοπατιών, με τη βοήθεια ενός Ολλανδού που ζει μόνιμα στο νησί τα τελευταία 22 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε να αναδειχθούν τα Κύθηρα σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Μεσογείου για πεζοπορία.

Παρακολουθούμε τη διαδικασία παρασκευής του παραδοσιακού παξιμαδιού των Κυθήρων σε ένα παλιό ελαιοτριβείο που μετατράπηκε σε αρτοποιείο.



Ακούμε τα παράπονα των ντόπιων για την προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση. Τον χειμώνα, το νησί της άγονης γραμμής έμεινε για σχεδόν δύο μήνες χωρίς πλοίο και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν η έλλειψη φαρμάκων. Προβληματική είναι και η αεροπορική σύνδεση, καθώς -παρότι τα Κύθηρα ήταν από τα πρώτα νησιά που απέκτησαν αεροδρόμιο- δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις πτήσεις, λόγω του μικρού μήκους του διαδρόμου. Κάτοικοι και φορείς ζητούν την επέκτασή του κατά πεντακόσια μέτρα.



