Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Σταύρο Ξαρχάκο – Ξέρω και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του… (φωτό)

Την αγάπη της στον Σταύρο Ξαρχάκο εξέφρασε και διαδικτυακά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες τους, θέλοντας να ενημερώσει τους θαυμαστές της πως σύντομα θα ξεκινήσουν τις κοινές εμφανίσεις τους.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ξαρχάκος γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, με την καλλιτέχνιδα να αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ότι ξέρει «και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του και των χεριών του όταν διευθύνει».

Στις φωτογραφίες που «ανέβασε» φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Σταύρο Ξαρχάκο και να τον αγκαλιάζει, ενώ στη δεύτερη εικόνα η καλλιτέχνις τον φιλά τρυφερά στο κεφάλι.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Λαβή αγάπης στον Σταύρο Ξαρχάκο! Με συγκινεί, με μαγεύει αυτός ο ευαίσθητος, πηγαίος, μοναδικός, ευφυής μαέστρος. Τι καλλιτέχνης! Χαίρομαι που ξέρω και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του και των χεριών του όταν διευθύνει… Και η χαρά μεγαλώνει που θα ξανασυναντηθούμε».

Πηγή: skai.gr

