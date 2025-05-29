Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Σταύρο Ξαρχάκο – Ξέρω και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του… (φωτό)

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες τους, θέλοντας να ενημερώσει τους θαυμαστές της πως σύντομα θα ξεκινήσουν τις κοινές εμφανίσεις τους

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Την αγάπη της στον Σταύρο Ξαρχάκο εξέφρασε και διαδικτυακά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες τους, θέλοντας να ενημερώσει τους θαυμαστές της πως σύντομα θα ξεκινήσουν τις κοινές εμφανίσεις τους.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ξαρχάκος γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, με την καλλιτέχνιδα να αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ότι ξέρει «και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του και των χεριών του όταν διευθύνει».

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Στις φωτογραφίες που «ανέβασε» φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Σταύρο Ξαρχάκο και να τον αγκαλιάζει, ενώ στη δεύτερη εικόνα η καλλιτέχνις τον φιλά τρυφερά στο κεφάλι.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Λαβή αγάπης στον Σταύρο Ξαρχάκο! Με συγκινεί, με μαγεύει αυτός ο ευαίσθητος, πηγαίος, μοναδικός, ευφυής μαέστρος. Τι καλλιτέχνης! Χαίρομαι που ξέρω και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του και των χεριών του όταν διευθύνει… Και η χαρά μεγαλώνει που θα ξανασυναντηθούμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άλκηστις Πρωτοψάλτη Σταύρος Ξαρχάκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark